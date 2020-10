Capello: “Lautaro Martinez? Con 5 cambi nessuno insostituibile”

Fabio Capello

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di “Sky Sport”, nel pre partita di Shakhtar Donetsk-Inter. Focus sulla reazione veemente di Lautaro Martinez dopo il cambio contro il Genoa

ROTAZIONE – Pochissimi istanti al calcio d’inizio di Shakhtar Donetsk-Inter. Per i nerazzurri si tratta di una gara fondamentale, che giocheranno con alcuni elementi tornati finalmente a disposizione. Tra questi, secondo Fabio Capello, il più importante è Alessandro Bastoni: «Quello di Bastoni è un rientro fondamentale. Anche D’Ambrosio sta facendo bene, ma credo che Stefan de Vrij sia l’unico che deve giocare sempre. Oggi deve essere fondamentale l’aiuto dei centrocampisti, che devono fare più filtro. In ogni caso, contro il Genoa, l’Inter aveva trovato un certo equilibrio. Decisiva la gara con lo Shakhtar Donetsk per l’Inter? È sicuramente una partita importante, ma non fondamentale. Conte si gioca tanto ma bisogna aspettare anche gli altri risultati, cercando di giocare ogni partita come fosse una finale. Lautaro Martinez? Con le cinque sostituzioni nessuno è insostituibile».