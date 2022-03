Capello: «La Juventus? Mi ha ricordato il Barcellona 2010 contro l’Inter!»

Capello non ha preso benissimo l’eliminazione della Juventus per mano del Villarreal (vedi articolo). Dopo lo 0-3 dell’Allianz Stadium, da Sky Sport, l’ex allenatore fa un paragone tra i bianconeri e il Barcellona che sfidò l’Inter nel 2010.

LIVELLO BASSO – Fabio Capello si lamenta: «Ormai il calcio italiano deve capire che bisogna correre di più, palle più veloci e più contrasti, perché non siamo abituati a giocare così. Ci vuole della tecnica, abbiamo visto gli spagnoli giocare con tecnica. La cosa che mi rammarica di più della Juventus è che mi è venuto in mente il Barcellona di Pep Guardiola che contro l’Inter, dopo venti minuti rimasta senza un giocatore espulso, per tutta la partita continuò a far girare la palla da destra a sinistra, laterale, senza mai una palla dentro. Quando cominciarono a crossare fecero un gol e per poco non ribaltarono la partita. Se nel primo tempo hai avuto due occasioni, tutte e due di testa, ci sarà un motivo: vuol dire che hai due giocatori forti di testa. Ma se quando la palla va sulla sinistra o sulla destra non c’è uno che fa la sovrapposizione per crossare giochi per loro. Pochi cross? Niente cross, non ce ne sono stati! Si cercava di entrare centralmente dove c’era un fittume».