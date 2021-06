Capello: «Italia-Galles, curioso per Bastoni: dovrà dimostrare suo valore»

Fabio Capello è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per parlare delle scelte di Roberto Mancini per Italia-Galles di questa sera (vedi formazioni), dichiarando la sua curiosità per la prestazione di Alessandro Bastoni.

VALORE DA DIMOSTRARE – Fabio Capello ha parlato delle scelte di Roberto Mancini per Italia-Galles. Particolarmente per quella di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter che debutterà a EURO 2020 proprio questa sera. Queste le parole dell’ex allenatore: «Tra i nuovi giocatori che saranno in campo questa sera, sono curioso di vedere come si comporterà Alessandro Bastoni. È una partita importante per vedere il suo vero valore quando gioca in nazionale, dopo quanto fatto vedere di buono con l’Inter».