Capello: “In Italia più difficile per Eriksen trovare spazi. Una necessità”

Capello ha parlato anche di Eriksen, nel corso di una lunga intervista per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex allenatore sostiene che il danese, in Italia, abbia meno spazi rispetto all’Inghilterra.

DIFFICOLTÀ DI RITMO – Secondo Fabio Capello un cambio di modulo per l’Inter potrebbe giovare a Christian Eriksen: «Può essere. Diciamo che in Italia è molto più difficile trovare spazi per mettere in evidenza le qualità di Eriksen, perché le difese sono molto più chiuse. Lui è molto bravo a mettere palloni filtranti, c’è meno spazio e al di là dei movimenti di squadra, che devono essere effettuati, dev’essere un giocatore lasciato più libero. Deve mettere in mostra la sua qualità: a livello di visione di gioco e tiro da fuori è fortissimo».