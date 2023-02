Capello: «Inzaghi non ha sbagliato, bravo nella gestione Dzeko-Lukaku»

Fabio Capello ha commentato la vittoria dell’Inter sul Porto agli ottavi di finale di Champions League. L’ex allenatore si rivela fiducioso per il prossimo incontro: l’analisi da Sky Sport.

ELOGI – Fabio Capello ha elogiato su Sky Sport l’Inter e Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Porto: «Il Porto senza Otavio è stato penalizzato e l’Inter ha punito. Inzaghi non ha sbagliato niente, tutte le sostituzioni sono state perfette. Ha fatto vedere di aver capito di cosa necessitava la squadra. Brozovic, Calhanoglu spostato in avanti e aperture verso Barella, che non crossa ma mette la palla per Lukaku che riesce a sbloccarsi. Una bella Inter. Il Porto ha qualità, però quest’Inter con Lukaku può ripartire in velocità e giocare più bassa. Si scoprirà di meno e potrà giocare nel miglior modo possibile sfruttando contropiedi e rapidità del suo attaccante. Lukaku è un giocatore importante per questa squadra, avere lui titolare e Dzeko in panchina è un lusso e Inzaghi è stato intelligente nella gestione. L’Inter ha creato tutte occasioni dalle fasce laterali, sia al primo tempo con Lautaro Martinez che al secondo».