Capello: «Inzaghi ha mediato, Inter in crescita! Sta convincendo la rosa»

Capello ha diversi elogi per Inzaghi dopo le ultime partite dell’Inter. A Champions League Show su Sky Sport l’ex allenatore dice la sua sul momento dei nerazzurri, trovando dei cambiamenti netti col recente passato.

L’ORA DEL CAMBIO – Per Fabio Capello è un’Inter più decisa rispetto alle scorse settimane: «Mi piace tutto quello che sta facendo Simone Inzaghi. Sta cambiando l’Inter, cambiando i giocatori: bravissimo. Sta convincendo i giocatori che quello è il sistema giusto: aveva esagerato col pressing in avanti, avendo una difesa non velocissima, adesso ha mediato. Ha giocatori che si sentono coinvolti quest’anno: da Arturo Vidal a tutti gli altri si sentono partecipi e danno il massimo, mi piace tantissimo quest’Inter. La partita con lo Sheriff credo non possa dare problemi, ho visto un’Inter in grande crescita e pensando anche al derby contro il Milan è altrettanto importante. La speranza, per quanto riguarda la Champions League, è di andare avanti e passare il turno, poi c’è la classifica in campionato».