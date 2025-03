Capello: «Inzaghi ha in mano gruppo squadra Inter! Bravo in una cosa»

L’Inter domina a San Siro contro il Feyenoord ottenendo di diritto l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Fabio Capello, a Sky Sport, elogia l’operato di Simone Inzaghi.

RESPONSABILITÀ – L’Inter batte per 2-1 il Feyenoord ottenendo i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Bayer Monaco. Simone Inzaghi è stato abile nel dosare le forze ma soprattutto nel far sentire parte del progetto Inter tutti i giocatori in rosa. Fabio Capello parla proprio di questo, ovvero come Simone Inzaghi abbia in mano la fiducia dei giocatori e quindi lo spogliatoio: «Inzaghi è convinto della squadra che ha in mano e la squadra lo segue. Questa è una cosa che si capisce soprattutto dalle dichiarazioni che fa. Se non hai in mano lo spogliatoio non puoi dichiarare 3 o 4 obiettivi o persino parlare di triplete. La squadra lo sta seguendo e trasmette ad ognuno la responsabilità. I calciatori seguono l’ambizione di Inzaghi di lottare per la Champions, lo scudetto e la Coppa Italia».

L’Inter di Inzaghi può andare fino in fondo a tutto

VISIONE – Fabio Capello prosegue il discorso parlando del vero obiettivo di Inzaghi: «Ma la vera visione di Inzaghi è proprio la Champions. Inzaghi ha fatto riposare tanti giocatori. Se non trasmetti queste sicurezze, qualche volta ti vengono dei dubbi. Lui da come si comportano i giocatori, tutti quanti, è riuscito ad avere una squadra convinta delle proprie forze».