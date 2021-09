Capello: «Inzaghi, cambi discutibili! L’Inter crea ma non ha giocato»

Capello se la prende con Inzaghi per i cambi fatti in Shakhtar Donetsk-Inter. L’ex allenatore, parlando a Champions League Show su Sky Sport, ritiene che pur avendo creato tanto i nerazzurri abbiano peccato dal punto di vista della qualità.

LA MANCANZA – Fabio Capello ritiene che la lettura della partita da parte di Simone Inzaghi non sia stata la migliore: «Ha fatto dei cambi discutibili. Quando li ha fatti pensavamo che quelli in campo in quel momento fossero migliori, invece i cambi che ha dato hanno permesso di pressare di più e creare occasioni da gol negli ultimi venti minuti. Un’Inter, però, che non ha giocato: crea e ha creato, ma non ha giocato. Meritava di fare gol, lo Shakhtar Donetsk qualche cosa ha fatto e ha avuto due-tre occasioni da gol. Ha dominato con la tecnica».