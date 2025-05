Capello: «Inter vuole vincerla. Ammiro coraggio di Inzaghi»

Inter-Barcellona è l’ultimo atto prima della finale di Champions League. Fabio Capello, su Sky Sport, esprime la sua idea sulla gara di questa sera.

QUALITÀ E TALENTO – Inter-Barcellona è una sfida che evoca dolci ricordi. Questa sera San Siro sarà letteralmente una bolgia, pronto a sostenere fino alla fine i giocatori dell’Inter. Fabio Capello si è espresso così prima della partita: «Sicuramente il Barcellona è assolutamente pericolosa in qualsiasi momento. Pericolosa quando difende con la difesa alta, pericolosa quando attacca. Una squadra di una grande fantasia e qualità. Anche loro sono riusciti a far riposare 9 titolari quindi sono freschi e non hanno stanchezza sulle gambe. Lamine Yamal è l’indiziato numero 1. Calciatore di una qualità straordinaria che gioca queste grandi sfide come un veterano, nonostante la sua giovane età. Basti pensare con quanta personalità ha giocato in coppa di Spagna contro il Real Madrid».

L’Inter contro il Barcellona deve essere propositiva

CORAGGIO – L’Inter ha una grande chance di fare bene e dare una svolta alla stagione. L’ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid continua la sua analisi: «Per me un allenatore è bravo quando mette in risalto le caratteristiche dei propri giocatori. Il Barcellona è bravissimo a tenere palla, a fare possesso con la sua grande tecnica. Nonostante questo se c’è bisogno di verticalizzare è una squadra che riesce a fare anche questo tipo di gioco. Ha giocatori che nell’1vs1 sono pericolosissimi fra tutti Lamine Yamal. Sono giocatori che fanno la differenza. Ammiro Inzaghi, che ha dato un gioco all’Inter e la squadra lo segue. Inserisce dal primo minuto Dimarco. Questo perché vuole vincerla. Non puoi pensare ad una partita con l’eventualità di andare ai rigori. Spero di vedere un’Inter propositiva. I due giocatori più importanti Barella e Çalhanoğlu».