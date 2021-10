Capello: «Inter, vittoria meritata non ha concesso nulla allo Sheriff»

Capello dopo Inter-Sheriff Tiraspol terminata 3-1 ha commentato la partita dagli studi di Sky Sport esaltando in particolare gli atteggiamenti di Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

VITTORIA MERITATA – Capello commenta Inter-Sheriff terminata 3-1, parlando in particolare del gol subito da Samir Handanovic: «Lo Sheriff non ha avuto possibilità di partire in contropiede, Inter sempre pronta a coprire. La squadra c’era questa sera e ha vinto meritatamente. In occasione del gol subito il portiere poteva fare qualcosa in più».

GRANDE ESEMPIO – Capello si complimenta con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko per l’atteggiamento in campo: «Devo dire che tutti i giocatori dell’Inter si sentono tutti coinvolti, i primi Dzeko e Lautaro Martinez sono rientrati in difesa. Queste cose non si vedevano l’anno scorso, i rientri degli attaccanti hanno fatto interventi da insegnare!».