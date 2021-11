Capello: «Inter, vista personalità. Inzaghi faccia attenzione sullo Shakhtar»

Capello trova indicazioni confortanti dall’Inter, anche se contro il Napoli la gestione poteva essere migliore. Per questo motivo l’ex allenatore avvisa Inzaghi in vista dello Shakhtar Donetsk: queste le sue parole da Champions League Show su Sky Sport.

IN CRESCITA – Fabio Capello prevede un miglioramento per l’Inter: «La squadra si vede che ha personalità, che ha un gioco nella testa. Ci sono delle cose che si riportano dall’altro anno, con Antonio Conte, cercando qualche cosa di diverso. Hanno sicurezze in certi momenti, non vanno in difficoltà anche se devo dire che la partita l’hanno fatta bene però, quando sono stati fatti i cambi nella partita col Napoli, ha rischiato molto. Alla fine il Napoli meritava il pareggio, quindi ci vuole più attenzione per come Simone Inzaghi preparerà la partita con lo Shakhtar Donetsk, che ha qualità. Col Napoli il risultato l’ha fatta sembrare migliore».