Capello: “Inter, Vidal porta lo scudetto. Occhio alla Lazio, Juventus avanti”

“La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha intervistato in esclusiva Fabio Capello. L’arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro e la sfida scudetto tra Inter e Juventus tra i temi più caldi.

DESIDERIO PROIBITO – Il mercato per dare una svolta in chiave scudetto. L’Inter cerca nuovi spunti, la Juventus qualche conferma. Il primo atto della sessione invernale di calciomercato lo ha vinto Fabio Paratici, con l’acquisto di Dejan Kulusevski. Giuseppe Marotta prepara il ritorno di Arturo Vidal in Italia che, secondo Fabio Capello, potrebbe fare la differenza alla lunga: “Un bel colpo. Il mercato di gennaio ha un senso quando acquisti calciatori di qualità. Vidal è un giocatore esperto, con il senso del gol e Antonio Conte lo conosce benissimo. Con lui l’Inter può puntare allo scudetto, sebbene le percentuali restino 50 e 50″.

BAGARRE – Sull’arrivo di Dejan Kulusevski in bianconero (oggi le visite mediche, ndr) Capello si esprime così: “È un acquisto che guarda al futuro. Parliamo di un ragazzo di 19 anni che ha già dimostrato di possedere colpi straordinari. In ogni caso dobbiamo sempre ricordarci che è giovanissimo e alla sua età gli va concesso di sbagliare o qualche passaggio a vuoto”.

MÉNAGE À TROIS – Per la lotta scudetto, poi, Capello promuove anche la Lazio di Simone Inzaghi: “Deve convincersi di potersela giocare. In teoria, ha le potenzialità per puntare allo scudetto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi, un ottimo d.s. come Tare che non sbaglia quasi mai sul mercato. A Lotito vanno riconosciuti i suoi meriti: ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei ma la Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L’Inter ha la mente libera: scesa dalla Champions all’Europa League, punterà tutto sul campionato e con Vidal può farcela”.

