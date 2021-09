Capello: «Inter, velocità rende tutto difficile. Calo finale decisivo»

Fabio Capello – ex allenatore e ora opinionista sportivo – è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare Inter-Real Madrid, sfida di Champions League disputatasi ieri sera e decisa da un gol di Rodrygo nel finale.

MANCANZA DI VELOCITÀ – Fabio Capello ha analizzato quali sono stati i problemi che hanno portato alla sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Real Madrid: «Quando l’Inter è calata negli ultimi 10 minuti, il Real Madrid ha preso il sopravvento. Ma sono convinto che i nerazzurri si riprenderanno presto. Quando devi accelerare e giocare più veloce rispetto alla Serie A diventa tutto più difficile. Lautaro Martinez poteva fare meglio, ma anche gli altri potevano fare meglio. Le difficoltà aumentano in Europa, se non sei veloce e preciso, i risultati poi sono questi».