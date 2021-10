Capello: «Inter, un lato della Juventus può dare problemi. Gioco avanzato»

Capello è stato protagonista di vari Inter-Juventus quando era allenatore dei bianconeri, ora valuta il derby d’Italia di domenica sera come commentatore. Queste le sue parole da Sky Sport.

PARTITA CHIAVE – Fabio Capello analizza il derby d’Italia di domenica: «Sarà molto interessante vedere quest’Inter, che ormai il tipo di gioco che attua è molto più avanzato. Non si difende molto bassa come faceva una volta, mettendo le caratteristiche dei giocatori che aveva come Nicolò Barella e Romelu Lukaku, con grande velocità nel ribaltare l’azione. Questi giocatori non hanno le caratteristiche di quelli che sono andati via, la Juventus dovrà fare qualcosa in più. Non basterà aspettare e ripartire stando bassa, dovrà fare qualcosa di diverso. Anche se la velocità dei giocatori della Juventus potrebbe creare dei problemi, qualora l’Inter non fosse attenta alle marcature preventive».