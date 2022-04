Capello: «All’Inter tutti felici, magia! Juventus vera rivale nella loro testa»

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, si è concentrato sul momento dell’Inter. L’ex tecnico parla di magia nel gruppo nerazzurro. Vede nella gara contro la Juventus l’inizio di tutto

MOMENTO MAGICO − Capello non ha dubbi sulla forza dell’Inter: «E’ una squadra che in campo è la più forte come convinzione, qualità ed equilibrio. Difficilmente la vedi messa male, i giocatori sono in un momento magico. Sono felici, tutti si aiutano. Dopo Torino contro la Juventus si è creato un ambiente sereno, secondo loro nella loro testa la rivale era proprio la Juventus. La prestazione contro il Milan li ha esaltati di più, l’Inter da qui alla fine difficilmente perderà tanti punti».