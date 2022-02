Capello: «Inter da studiare, Sensi è un esempio! Liverpool? Ha problemi…»

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Calcio club, ha parlato della condizione fisica dell’Inter e a tal proposito prende come esempio Sensi. Poi analizza il Liverpool

DA STUDIARE − Capello individua una particolarità nei nerazzurri: «L’Inter ha una condizione fisica buonissima, ho visto giocare Stefano Sensi alla Sampdoria e ha una velocità diversa rispetto a quella del resto della squadra. Quindi l’Inter lo ha cambiato tantissimo, stessa cosa Ivan Perisic è impressionante. La squadra di Inzaghi ha qualcosa di particolare, da studiare. Inter nettamente favorita per lo scudetto, pensavo che il Napoli la potesse fermare ma per me c’è troppa differenza. E’ molto forte e non solo dal punto di vista tecnico. Il Liverpool ha dei grossi problemi a difendere se l’Inter parte in velocità però quando i Reds hanno la palla sono fortissimi. I nerazzurri sono la squadra più equilibrata in assoluto sia tecnicamente che tatticamente in Italia».