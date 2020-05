Capello: “Inter, sosta servita a Conte. Ripresa? Ritiro soluzione migliore”

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus, Roma e Real Madrid, ha parlato a “Deejay Football Club” dell’impatto della “sosta” forzata sull’Inter di Antonio Conte e ha ribadito quale per lui sarebbe la soluzione migliore per ripartire in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

RIPRESA – Fabio Capello ha ribadito quella che secondo lui sarebbe l’idea migliore per far ripartire il campionato, rivelando anche quelle che per lui sarebbero le gerarchie in caso di ripresa: «Per me una sorta di “mondiale” è l’unico modo di andare avanti. Se i giocatori fossero in un ritiro, senza virus, non ci sarebbe. Il problema è quando si torna a casa. Una sorta di mondiale di 40 giorni sarebbe secondo me la soluzione migliore. Mi sembra molto ben preparata la Lazio, ha dei giocatori che non sono andati in giro, sono stati sotto controllo tutto il tempo. Poi la qualità fa la differenza. Come organico di squadra mi sembra preparata anche l’Atalanta. L’Inter questa sosta è servita per servire qualcosa di più e poter mettere in campo certe idee e certe modifiche che magari Conte aveva in testa. La Juventus è quella poi che ha più qualità, è la squadra che risolve le partite con il singolo».

SACRIFICI – Per riuscire a riprendere e portare al termine il campionato, secondo Capello sarà necessario un sacrificio da parte di tutti: «Dobbiamo mettere da parte l’egoismo. C’è un’industria che deve terminare il suo percorso. Bisogna sacrificarsi tutti e trovare una strada per risolvere il problema. I giocatori sono quelli che vanno in campo e quindi devono essere quelli più convinti di riprendere. Porte chiuse? Non c’è favoritismo per nessuno, bisognerà adattarsi e dovrà essere una prassi per tutti cercare di adattarsi e capire come vanno le cose. Bisognerà cercare di essere protagonisti positivi ed essere più che mai professionisti».