Capello: «Inter, soffrire così non era previsto! Troppi cinque cambi dal 1’»

Capello si trova in disaccordo con le scelte iniziali di Inzaghi per Real Sociedad-Inter. Di seguito la visione dell’allenatore sulla sfida di San Sebastian.

UN’ALTRA INTER – Fabio Capello espone le proprie considerazioni dopo il pareggio dell’Inter sul campo della Real Sociedad. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 l’allenatore afferma: «Cinque cambi sono troppi dall’inizio. La formazione base non poteva avere cinque cambi. La squadra che ha battuto il Milan era un’altra. L’Inter ha sofferto il pressing e la tecnica della Real Sociedad. Si è chiusa sperando di ripartire in contropiede ma la tecnica dei padroni di casa l’ha messa in grande difficoltà. Questo era prevedibile ma non lo era soffrire in quella maniera. Però dopo ha rimediato molto bene: i cambi sono serviti e si è vista finalmente l’Inter. Lautaro Martinez si è visto poco ma la cosa importante è che si è visto nel momento giusto. Ha dimostrato di essere presente in una squadra che era in difficoltà. Il peggio è stato il gol subito e regalato dall’Inter. Probabilmente non si aspettavano un pressing così forte dalla Real Sociedad. Perché Alessandro Bastoni non ha calciato via la palla? Quando si gioca dal basso molti cercano di venire fuori giocando. Hanno commesso qualche altro errore di posizione ma non sono stati condannati poi più avanti».