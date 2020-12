Capello: “Inter-Shakhtar Donetsk, non ci sono scusanti. Soluzione Conte”

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Inter-Shakhtar Donetsk si avvicina e Conte deve decidere cosa fare a centrocampo, viste le assenze di Barella e Vidal. Fabio Capello, ospite di “Champions League Show” su Sky Sport, ha parlato di come bisognerà scegliere la formazione per la partita.

COME SISTEMARE? – Inter-Shakhtar Donetsk non vedrà protagonisti Arturo Vidal e (salvo miracoli) Nicolò Barella. Fabio Capello prova a ipotizzare come scegliere l’undici titolare e il centrocampo: «Ci vorrà un po’ di fantasia, cercare qualcosa di diverso. Però la cosa più importante è che non ci vogliono scusanti: la rosa dell’Inter è una rosa importante, ha giocatori di grande qualità. Starà nella fantasia e nella testa di Antonio Conte trovare la soluzione, sapendo che è fondamentale vincere questa partita».