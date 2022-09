Capello: «Inter, scelte Inzaghi dure ma così colpevolizza! Onana dal 1’…»

L’Inter stasera affronta il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le formazioni ufficiali). Capello analizza le scelte fatte da Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

SCELTE DURE – L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo contro il Bayern Monaco con grandi cambiamenti nell’undici iniziale, a partire da André Onana titolare. Fabio Capello non è convintissimo: «Scelte molto difficili e molto dure, molte volte queste scelte fanno capire che i colpevoli sono quelli che hai escluso. Dai la colpa a loro, io la leggo in questa maniera. Il cambio di portiere è quello che fa più rumore perché è colui che deve guidare la difesa. Onana per la prima volta con la maglia da titolare a guidare la difesa… Ci sono delle situazioni che vanno lette bene, si tratta di automatismi alla fine. Se Bayern Monaco e Liverpool si equivalgono? Sono situazioni diverse, il Bayern Monaco ultimamente non era il Bayern delle prime partite di campionato. Nelle ultime due lo hanno capito, gioca in contropiede e lo mettono in difficoltà e infatti in difesa ha fatto dei cambiamenti importanti».