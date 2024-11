Capello: «Inter sa scegliere i giocatori! Forte ma elementare in un ruolo»

L’Inter scende in campo alle 21 a San Siro contro il Lipsia, cercando un’altra vittoria per avvicinarsi al passaggio del turno in Champions League. Capello parla del ritorno di Calhanoglu a centrocampo ma anche delle tante rotazioni di Inzaghi: ecco quanto dichiarato dall’ex allenatore a Sky Sport

VISIONE – L’Inter affronta il Lipsia nella quinta giornata di Champions League ritrovando Hakan Calhanoglu a centrocampo. Fabio Capello parla del turco ma anche delle tante rotazioni di Simone Inzaghi: «Calhanoglu sa fare tutto, tra l’altro ha qualcosa in più degli altri, vale a dire il tiro in porta da lontano. Sa stare bene in campo, guida la squadra e ha una grande visione di gioco quando ha la palla tra i piedi. Io credo che le squadre le fanno gli acquisti, devi fare un acquisto per migliorare la squadra, quindi chi decide l’acquisto deve capire in quale squadra va a giocare, devi essere in grado di valutare il giocatore. Mi sembra che certe squadre non sono in grado di fare delle scelte, l’Inter ha gente capace di trovare i giocatori giusti in base anche al sistema di gioco di Inzaghi. Perché può fare 7 cambi secondo voi? Perché la rosa è completa. Un nome per gennaio? Non so, in questo momento direi uno che salti l’uomo e qualcosa secondo me sulla fascia destra. Su quella sinistra Dimarco è micidiale, su quella destra sono bravi ma elementari».