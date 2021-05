Capello: «Inter? La ritenevo la squadra che avrebbe dominato per tre anni»

Capello comincia ad avere qualche dubbio sull’Inter, dopo le voci di questi giorni. L’ex giocatore e allenatore, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, ritiene che coi cambi in panchina la Juventus sia già diventata più forte.

SORPASSO IN VISTA? – Fabio Capello non crede più ai nerazzurri: «L’Inter ha necessità di cedere giocatori importanti, che fanno la differenza. Sicuramente non sarà la stessa squadra che ha giocato quest’anno, con la stessa potenza e qualità. Io ritenevo l’Inter la squadra che avrebbe dominato nei prossimi tre anni, invece devo dire che succederà questa cosa con la Juventus. Questa è la mia idea».