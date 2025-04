Capello: «Inter, partita difficile! A San Siro si riparte da 0-0»

In vista del secondo atto della sfida tra Inter e Bayern Monaco, Fabio Capello ha detto la sua negli studi di Sky Sport.

ATTENZIONE – L’Inter ha tutte le carte in regola per affrontare il Bayern Monaco ad armi pari. Forte del risultato di andata, la squadra di Simone Inzaghi avrà anche una situazione tecnico tattica favorevole dove i tedeschi dovranno attaccare. A tal proposito l’ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello ha espresso una sua opinione in merito al match di domani: «Sarà una partita molto difficile perché il Bayern Monaco è un ottima squadra. Loro sicuramente vorranno recuperare il risultato. L’Inter deve stare molto attenta. Un errore che non deve assolutamente fare forse è proprio quello di gestire il risultato maturato all’andata. Deve giocare come sta giocando normalmente».

L’Inter deve giocare senza pensare al risultato dell’andata

CONCENTRAZIONE – L’Inter è una squadra forte consapevole dei propri mezzi, concetti ripetuti in conferenza stampa anche da Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan. Fabio Capello ricalca questo pensiero continuando la sua analisi del match: «L’Inter deve giocare come fa normalmente come se stesse sullo 0-0, come si dice sempre. Perché in un qualsiasi momento del match puoi commettere un errore, un fallo di mano, un tiro in porta deviato, tutte situazioni che possono ribaltare la partita. Bisogna che giochi a viso aperto. Credo che la forza dell’Inter come ha detto anche l’allenatore, è l’essere completa. Nello spazio l’Inter dovrà far male perché il Bayern dovrà attaccare ed esporsi. La squadra nerazzurra negli spazi lasciati dai tedeschi può far male». I campioni d’Italia, a San Siro, dovranno dimostrare, con una grande prestazione, di meritarsi di poter continuare il cammino nel palcoscenico più prestigioso.