Capello: «Inter non sta benissimo! Non è più squadra dominante»

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, non commenta positivamente il momento dell’Inter. In giornata lo scontro di Champions League con il Feyenoord.

CONDIZIONE – Fabio Capello non giudica positivamente il momento: «L’Inter che ho visto contro il Napoli non sta benissimo fisicamente. Dipenderà molto da come entreranno in campo, se saranno concentrati e attenti. La partita in Olanda è semplice, bisogna avere umiltà e l’Inter non è più la squadra che ci ha abituato bene. L’Inter non domina più le partite, non le sta dominando. Ha giocatori di qualità che fanno la differenza ma la squadra nel collettivo non è dominante. In Champions League bisogna avere concentrazione in più. La difesa fino ad ora è stato il punto di forza della squadra, speriamo che questo rimanga nella fase della competizione. Tra primo e secondo tempo serve equilibrio senza cambi che possano compromettere la gara come accaduto a Napoli».

Inter, i dubbi di Capello sulle scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Capello poi ha ancora perplessità sulle scelte di formazione: «Davanti speriamo che Thuram stia bene. Non c’era il supporto del centrocampo nelle scorse partite. Zielinski in campo per Mkhitaryan? Ho un dubbio su queste collocazioni. Non mi piace Acerbi, non mi piace Bastoni alto con il compagno alle spalle che è troppo lento sulla fascia. Se ripartono l’Inter andrà in difficoltà seriamente. Dipende da quanto Bastoni aiuterà la difesa»