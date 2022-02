Capello: «Inter-Milan, fasce decisive. Perisic può far male»

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il derby Inter-Milan di domani sera. L’ex tecnico ha sottolineato l’importanza delle fasce per la sfida.

DERBY IN ARRIVO – Così Fabio Capello su Inter-Milan di domani: «A centrocampo nel Milan penso possano giocare Kessié, Bennacer e Tonali. L’ivoriano può essere una barriera importante per aiutare la difesa, ma deve avere anche la possibilità di attaccare di più. I duelli che possono fare le differenze sono sulle fasce, specialmente Perisic che può far male. I rossoneri invece possono creare problemi in velocità sulla sinistra».