Capello: «Inter, mi piace per questi motivi. Calhanoglu…»

Fabio Capello ha parlato dell’Inter allenata dal tecnico Simone Inzaghi e del centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu.

CAPELLO – Queste le parole di Fabio Capello sull’Inter nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «A me piace l’Inter perché l’Inter ha la rabbia dentro, ha voglia di fare, non hanno la pancia piena. Si vede di essere arrivati lì lì per vincere la Champions, gli ha dato un qualche cosa in più. Come dicevo prima, rabbia, voglia di tornare ad essere protagonista in Italia e all’estero. Io vedo questa cosa nell’Inter perché c’è un aiuto, una corsa, una determinazione in ogni momento. E poi, secondo me, in questo momento qualche cosa in più. Calhanoglu che gioca da centrocampista centrale che ha più qualità, più velocità. L’altro, Brozovic, era più uno che sapeva stare in campo, che rubava palloni, ma non aveva la velocità di gioco di Calhanoglu».