Capello: “Inter, mancano qualità e attenzione. Il Real Madrid camminava”

Fabio Capello

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dell’Inter di Antonio Conte contro il Real Madrid di Zidane.

ATTENZIONE – L’Inter perde a Valdebebas contro il Real Madrid e la salita per la qualificazione diventa ancora più ripida. Fabio Capello ha commentanto così la prestazione dei nerazzurri: «All’Inter è mancato molto Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno fatto e disfatto tutto per errori dei singoli. I cambi di Zinédine Zidane sono stati rischiosi ma hanno pagato. Questa è la grande differenza di mentalità e lettura tra i due allenatori. Certi dettagli, con la qualità, hanno fatto la differenza. Una qualità che ai nerazzurri è mancata anche nei calci piazzati. Credo che i nerazzurri debbano avere rimpianti per la partita contro lo Shakhtar Donetsk. Lì è stata sbagliata la lettura della gara, non buona anche da parte dello staff di Antonio Conte, che dovrebbe aiutarlo nei cambi. L’Inter ha fatto una buonissima partita, trovando un Real Madrid che camminava. La qualità ha fatto la differenza. L’Inter deve e può migliorare perché ha qualità. Ma la differenza la fanno i giocatori, perché il terzo gol del Real è strepitoso. I nerazzurri non hanno avuto la stessa qualità del Real Madrid ed è mancata attenzione».