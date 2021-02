Capello: Â«Inter-Lazio, Conte l’ha preparata cosÃ¬! Perisic punto di forzaÂ»

Capello: «Inter-Lazio, Conte l’ha preparata così! Perisic punto di forza»

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Capello dopo Inter-Lazio terminata 3-1 a San Siro, dagli studi di “Sky Sport” ha commentato la vittoria della squadra di Antonio Conte, il gioco sulle fasce e la difesa del risultato da parte dei padroni di casa.

PERISIC E PREPARAZIONE – Dopo Inter-Lazio, Fabio Capello analizza la partita vinta dai nerazzurri e la prestazione dei giocatori allenati da Antonio Conte sulle fasce, esaltando in particolare Ivan Perisic: «Sulle fasce c’è stato il punto di forza dell’Inter soprattutto a sinistra dove Ivan Perisic doveva vedersela con Manuel Lazzari, che solitamente rompe sempre le difese avversarie. L’Inter ha chiuso tutti gli spazi. Achraf Hakimi a destra si è visto poco tranne che in un occasione da gol. La partita Conte l’ha preparata così perché andando in avanti a pressare, considerando la Lazio fatta di grandi palleggiatori, potevano far male. Invece così i nerazzurri rientravano tutti a limite della propria area di rigore difendendo bene».

I CAMBI – Capello parla dei cambi dell’Inter ma esprime in particolare un suo parere in merito agli undici titolari, facendo riferimento anche ai cambi della Juventus: «Meglio giocare sempre con lo stesso undici titolare? Io direi di sì. Quando stravolgi un organico che funziona con tre o quattro cambi secondo me non hai dei risultati positivi. Durante la partita, leggendo la gara, fai dei cambi. Però secondo me squadra che vince non cambia, pur giocando tante squadre».