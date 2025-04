Capello: «Inter e Inzaghi coraggiosi. Ma un cambio discutibile!»

L’Inter ottiene un ottimo pareggio in casa del Barcellona. Fabio Capello, su Sky Sport, elogia la grande prestazione dei nerazzurri dopo un momento di difficoltà nelle ultime tre partite giocate.

CORAGGIO – L’Inter strappa un pareggio rocambolesco contro il Barcellona: la semifinale di andata termina 3-3. I nerazzurri si possono ritenere soddisfatti, con qualche piccolo rimpianto nel secondo tempo. Fabio Capello elogia il coraggio di Simone Inzgahi e della squadra: «Io ho visto una squadra che ha fatto la partita. Fisicamente ha dimostrato di stare bene. Mentre le ultime tre partite dove ha perso hanno evidenziato qualche problema nella ripresa, contro il Barcellona invece è cresciuta. Sono stati fatti dei cambi, qualcuno un po’ discutibile come Taremi. Magari Thuram lo avrei sostituito con lui. Però Simone Inzaghi ha visto che la squadra stava bene e in cuor suo ha pensato di volerla vincere ed ha avuto coraggio. Tutta la formazione messa in campo è stata molto coraggiosa».

Dal coraggio dell’Inter alla classe di Thuram: l’analisi di Capello dopo il pareggio col Barcellona

CLASSE – L’Inter in casa del Barcellona resiste ma in alcuni tratti, soprattutto nel secondo tempo, ha dato l’impressione di poter segnare altri gol. L’ex tecnico prosegue la sua analisi soffermandosi su Marcus Thuram: «Thuram segna un bellissimo gol di tacco contro il Barcellona. Questo significa che ha sensibilità. Ma l’assist contro il Bayern Monaco è avvenuto sempre di tacco. Quindi con il tacco sa giocare in maniera eccelsa». Il ritorno di Denzel Dumfries e Thuram sono stati fondamentali per affrontare una grande squadra come il Barcellona. Il ritorno è tutto da giocare, l’unica preoccupazione potrebbe essere l‘assenza del capitano Lautaro Martinez.