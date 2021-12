Capello: «Inter, che intelligenza Conte e Inzaghi! Liverpool? Sfida aperta»

Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di FanPage, ha parlato anche dell’Inter individuando le abilità di Conte e Inzaghi. Poi una battuta anche sulla gara contro il Liverpool

CONFRONTO − Capello individua le differenze tra l’Inter attuale e quella dello scorso anno: «C’è una cosa che va evidenziata subito: l’intelligenza dei due allenatori. Conte ha messo in evidenza la forza della squadra, che aveva gente veloce quando ripartiva. Aveva tutti i motivi per poter giocare in quel modo perché così creava grandi difficoltà agli avversari. Simone Inzaghi ha invece giocatori con caratteristiche diverse. Dzeko non può partire in contropiede, così ha costruito tutto su delle basi che funzionavano già come centrocampo e difesa».

SCUDETTO − Capello sulla corsa verso il titolo: «Il Napoli dall’inizio della stagione era tra le mie favorite per lo Scudetto insieme a Inter e Juventus. Ora non credo più nelle rimonta dei bianconeri: sono troppo lontani dalla vetta e le altre davanti corrono».

CHAMPIONS LEAGUE − Infine, Capello è fiducioso sui nerazzurri in Europa: «L’Inter ha una partita difficilissima, ma credo che abbia la squadra per poter creare dei problemi al Liverpool. Vedo una sfida aperta. Simone Inzaghi dovrà studiare molto bene l’avversario, che può mettere in difficoltà».