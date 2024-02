Capello: «Inter in grande forma. Questa la forza di Inzaghi»

Fabio Capello ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente al primo posto nel campionato di Serie A.

FORMA – Queste le parole di Fabio Capello nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Vedo l’Inter che è in grande forma in questo momento. Ha soprattutto una rosa che gli permette di essere protagonista in tutte le competizioni. Quindi deve essere bravo Inzaghi a far sì che i migliori giocatori, quelli che sono più in forma, giocano a patto che non faccia delle rivoluzioni mettendo 5/6 alla volta che si conoscono ma che non si conoscono perché quando fai tanti cambi, se ne fai 2/3 il gioco prosegue in una certa maniera che si svolge normalmente. E invece quando ne fai 5 o 6 questa squadra si perde e non ritrova quel tipo di gioco che in questo momento l’Inter ha ed è soprattutto un gioco superiore a tutte le altre squadre di Serie A».

FORZA – Capello ha aggiunto sui nerazzurri. «Penso che la forza dell’Inter sia una forza costruita, cioè che sì hanno fatto dei begli acquisti ma poi i giocatori sono tutti cresciuti grazie anche al lavoro di Simone Inzaghi, oppure che già di partenza era proprio più forte della Juventus in questo momento? Questa è una squadra che ha preso dei talenti di una certa età, li ha pagati, presi a parametro zero. Hanno capito che hanno giocatori di talento e i talenti quando trovano un tipo di gioco che fa sì che il loro talento venga espresso al 100% fanno vedere tutte le loro qualità. Questa è stata la forza di Inzaghi. Li ha posizionati nella maniera giusta, ha fatto sì che avessero delle responsabilità (e parlo di Calhanoglu in maniera particolare), però la forza di questa squadra, lo ripeto, è il centrocampo che ha qualità e forza. I tre centrocampisti, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, vanno al tiro sempre. Capisci che hai un potenziale enorme, per cui, oltre ad essere bravi a difendere e a ripartire, vai anche in porta e questo è un problema per gli avversari perché devi stare attento all’inserimento dei centrocampisti».