Capello: «L’Inter in 11 contro 10 mi ha deluso! Acerbi già leader»

Capello trova qualche lato negativo dalla vittoria dell’Inter per 0-2 contro il Viktoria Plzen. Nel corso di Champions League Show su Sky Sport, l’ex allenatore elogia invece Acerbi.

POTEVA FARE MEGLIO – Fabio Capello evidenzia le situazioni perfezionabili di Viktoria Plzen-Inter: «Contro una squadra del genere pensavo che undici contro dieci vincesse 0-3 facile. In superiorità numerica mi ha deluso, perché non ha creato niente. Nel senso: tu giochi con una squadra in inferiorità numerica e la prendi a pallonate, invece ha fatto gol in contropiede. Ha sofferto territorialmente, non per occasioni, e non sono riuscito a capirlo: una squadra con l’uomo in più difende e attacca in contropiede. Il risultato gli dà ragione, ma non mi convince: nel primo tempo ha giocato nella metà campo avversaria, pur con passaggi alla moviola, e non è riuscita a essere pericolosa. Ha fatto arrivare al limite dell’area gli avversari, questo è successo. Francesco Acerbi? Mi è sembrato un leader in una squadra nuova. Ha sgridato un compagno che ha permesso il cross a un avversario, gli ha detto di andare a pressare: ha avuto la leadership. Il primo gol dell’Inter? Tornerei un attimo indietro e metterei in evidenza Nicolò Barella che dà subito la palla in verticale, da qui arriva il gol. Questa è una cosa molto importante, perché lui è uno che ha visione e sensibilità: l’abbiamo visto anche col Torino».