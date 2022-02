Capello: «Inter, il Liverpool ha una difficoltà! Derby? Molto più forte del Milan»

Capello dà qualche possibilità all’Inter in vista della partita di oggi contro il Liverpool. Da Champions League Show su Sky Sport l’ex allenatore torna anche sul derby col Milan di undici giorni fa.

SI PUÒ FARE – Fabio Capello ritiene che l’Inter arrivi in fiducia: «Secondo me molto bene. Ha perso il derby ma ha giocato bene, per settanta minuti padrona del campo. Molto più forte del Milan, poi i tre cambi hanno disunito la squadra e dato un segnale negativo: hanno perso contro il Milan che ha approfittato dell’occasione che ha avuto. Contro il Napoli secondo me ha giocato ancora una volta bene, forse nel primo tempo ha sofferto il possesso palla che anche il Liverpool fa. La chiave della partita la vedo sulle fasce: da una parte c’è Trent Alexander-Arnold, lì Ivan Perisic deve stare attento ma si può attaccare, dall’altra con Andrew Robertson dev’essere bravo Denzel Dumfries a fermare i cross. Ma la pericolosità del Liverpool è che davanti alla porta arrivano sempre minimo in quattro, su ogni cross che fanno loro attaccano l’area di rigore. Quando c’è la possibilità di fare contropiede devi essere bravo a farlo, perché qualche volta si espongono e hanno qualche difficoltà. C’è un’altra cosa dove entrambe sono forti: i calci piazzati, sui quali il Liverpool forse difende meno bene».