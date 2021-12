Capello: «Inter, grandi difficoltà con Real Madrid. Barella si lamenta sempre!»

L’Inter è uscita sconfitta dal Bernabéu, dove il Real Madrid ha vinto 2-0 conquistando il primo posto nel girone (vedi Top e Flop del match). Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport per Champions League Show, parla delle differenze di rendimento dei nerazzurri tra Serie A e Champions League.

QUESTIONE DI VELOCITÀ – L’Inter contro il Real Madrid non sfigura, soprattutto nel primo tempo, ma non basta per evitare la sconfitta. Secondo Fabio Capello, la differenza sta nella velocità di pensiero e realizzazione: «L’Inter mi piace quando gioca in Italia, però stavolta contro una squadra con un’altra velocità è andata in grande difficoltà e non ha fatto vedere quello che fa nel campionato italiano. Questa deve essere una lezione, bisogna essere più veloci nelle idee e nelle giocate. Hakan Calhanoglu non è riuscito a mettersi in evidenza, aveva problemi ogni volta che aveva la palla: è questo che mi ha impressionato di più, proprio lui che quest’anno ha dimostrato di avere la qualità per mettere i compagni davanti alla porta. Questa sera non ci è riuscito».

TROPPE LAMENTELE – Capello commenta anche l’espulsione di Nicolò Barella per fallo di reazione (vedi moviola): «Barella si lamenta sempre ogni volta che gli fanno fallo. Con Éder Militao non c’è stato fallo, è una spinta normale. Fuori dal campo ha avuto una reazione non accettabile. Tu condanni la tua squadra e quindi è un errore imperdonabile. Però lui ha questa abitudine di lamentarsi, è un gran giocatore ma deve migliorare in questo».