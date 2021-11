Capello: «Inter grande passo in avanti! Contro lo Sheriff partita dominata»

Inter, vittoria meritata contro lo Sheriff in Champions League. Questo il parere di Fabio Capello, che dagli studi di Sky Sport ha esaltando soprattutto l’equilibrio della squadra.

PARTITA DOMINATA – Dopo Sheriff-Inter, Fabio Capello dagli studi di Sky ha parlato così della partita: «Troppa diversità di classe tra le due squadre. L’Inter ha dimostrato tutta la sua forza, non ha permesso nessuna ripartenza e vuol dire che l’ha preparata molto bene, dominando sempre sotto tutti i punti di vista. Non è ancora aritmeticamente sicura del passaggio, ma ha fatto un grande passo avanti. Ha avuto grande equilibrio e controllo, doveva vincere e lo ha fatto. Sarà un avversario difficile per tutti, perché è cosciente e ha capacità di far gol con tutti i giocatori».