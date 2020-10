Capello: “Inter favorita per lo scudetto. Atalanta mina vagante, Juventus…”

Fabio Capello è intervenuto nel corso de “I Lunatici”, trasmissione di “Rai Radio2”, parlando della lotta scudetto che vede protagoniste Inter, Atalanta, Juventus e Napoli

SCUDETTO – Queste le parole dell’allenatore Fabio Capello sulla sfida scudetto. «La Juventus ha fatto ottimi acquisti, ma li dovrà mettere bene in campo e dovrà avere a che fare con squadre molto competitive. Secondo me, la favorita è l’Inter, ha tenuto tenuto anche dei giocatori che dovevano andare via e hanno una rosa di grande livello. Metto prima l’Inter e poi il Napoli. Per la Champions League il Milan e la Roma. L’Atalanta è molto interessante che tutti devono temere. Se recupera Ilicic, diventa una mina vagante».