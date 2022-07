Capello: «Inter favorita! Lukaku con tecnica di Dybala sarebbe un mostro»

L’Inter questo pomeriggio gioca a Lens contro i padroni di casa la terza amichevole stagionale ufficiale. Il 13 agosto poi ricomincia la Serie A con Fabio Capello convintissimo.

CONVINZIONE – C’è chi dice che la Juventus, dopo il mercato fatto, sia diventata la favorita. C’è chi dice che la Roma possa essere una possibile outisider e poi c’è anche chi dice che il Milan potrebbe riconfermarsi. Non è così però per Fabio Capello. L’ex tecnico di Roma, Juventus e Real Madrid infatti, intervistato dal Corriere dello Sport, parla del prossimo campionato. «Certamente, è ancora la favorita. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la tecnica di Dybala sarebbe un mostro».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni