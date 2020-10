Capello: “Inter favorita, ma Conte ha un problema grosso da risolvere”

Fabio Capello

Capello ribadisce durante “Champions League Show” su Sky Sport come, per lui, l’Inter sia la favorita per vincere la Serie A. Tuttavia, da qui in avanti, Conte dovrà riuscire a risolvere una difficoltà che, secondo l’ex allenatore, si è già mostrata in questo inizio di stagione. Ecco quale.

PROBLEMA DI MENTALITÀ? – Fabio Capello ritiene che l’Inter possa vincere il campionato. L’ex allenatore, fra le altre di Roma e Juventus, spiega perché e aggiunge: «Ho già detto che è favorita nel campionato, perché ha due squadre. Può far riposare ed essere competitiva, facendo alternare i giocatori. C’è un solo problema che io vedo nell’Inter, e che Antonio Conte deve risolvere: ci sono dei giocatori che aveva messo nella lista dei cedibili, se li ritrova in casa e qualcuno è tornato. Deve portare questi giocatori a innamorarsi di nuovo della maglia dell’Inter e riportarli al rendimento di prima. Questo secondo me è un problema molto grosso, che la società deve risolvere. Se hai dei calciatori che si sono sentiti in un certo senso traditi dall’allenatore negli allenamenti possono sentirsi non molto attivi, e quando sono in campo magari non sono così generosi come in precedenza. Questo secondo me è un problema dell’Inter».