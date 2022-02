Capello: «Inter favorita sulla carta ma occhio al Milan. Liverpool? Dico…»

Fabio Capello ha presentato il Derby Inter-Milan, gara in programma alle 18.00 a San Siro. L’ex allenatore ritiene il match molto aperto nonostante i nerazzurri partano favoriti sulla carta. Poi una battuta sulla gara di Champions League contro il Liverpool

DERBY − Capello presenta la stracittadina in programma oggi alle 18: «Sarà difficile per entrambe. Più per il Milan che per l’Inter che può amministrare dei punti di vantaggio e che deve anche recuperare una partita. Penso potrà essere molto importante per il prosieguo del campionato perché l’Inter mi sembra la squadra più quadrata e più completa in questo momento. I rossoneri hanno una buona squadra ma con la difesa messa così e così, mancando i titolari, potrebbero andare in difficoltà contro una squadra come l’Inter che gioca un bel calcio e che segna tanti gol. Quella potrebbe essere una discriminante da non sottovalutare».

PRONOSTICO − Capello non vuole sbilanciarsi sull’esito finale: «Bella domanda questa (sorride; ndr). Non è facile dire come andrà a finire, come sempre il Derby è una partita particolare. Sulla carta vedo favorita l’Inter ma il Milan ha sistema di gioco e qualche giocatore che può fargli fare scacco matto».

INZAGHI − Sul lavoro del tecnico nerazzurro, continua Capello: «Lui ha allenato una squadra difficile come la Lazio e per tanti anni, qui all’Inter si è trovato una squadra che aveva già le basi, ha cambiato giocatori in attacco, ci ha messo del suo e ha dato continuità di risultati ma anche di gioco. Ripeto, con le basi solide che aveva non era così difficile e poi credo che anche i giocatori volessero dimostrare che l’Inter non era solo Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e Antonio Conte».

LIVERPOOL − Infine, Capello non dà per spacciata l’Inter contro i Reds: «No, l’Inter è una squadra pericolosa per tutte, ha un grande equilibrio, ha centrocampo e difesa molto forti e poi in attacco sono pericolosi sanno fare tutto, segnano in ogni maniera. L’Inter è una squadra da tener d’occhio».

Fonte: Marco Gentile − Il Giornale