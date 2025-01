Capello: «L’Inter mi entusiasma, da milanista mi preoccupa! Frattesi professionista»

Capello, ex allenatore – tra le altre – del Milan, in un intervento radiofonico a “Radio Anch’io Sport”, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana in programma oggi, quella tra Inter e proprio i rossoneri. Poi esprime un parere riguardo la gestione di Davide Frattesi.

SFIDA IN FINALE – Fabio Capello ha espresso così il suo parere riguardo Inter-Milan: «A me l’Inter vista contro l’Atalanta ha entusiasmato, e dirlo da milanista fa preoccupare. Giocare con una determinazione e una qualità mai vista, mi ha fatto piacere che anche Inzaghi aveva esaltato la prestazione della sua squadra contro l’Atalanta, altra squadra forte. Averli dominati è una dimostrazione di grande forza e di grande determinazione. La Juventus ha dominato un tempo contro il Milan, Conceicao ha cambiato qualcosa capendo che corde toccare, ma resta inferiore a questa Inter».

GRANDE GIOCATORE – Capello parla anche della gestione del centrocampista italiano: «Frattesi potrebbe anche chiedere di andare via, è un ottimo giocatore che gioca titolare in Nazionale, ma l’Inter ha una forza incredibile. È la squadra che ha più giocatori italiani che giocano in Nazionale. Lui è un professionista serio, non entra facendo smorfie. Questo è molto positivo per lui. L’Inter che punta a tanti obiettivi ha bisogno di Frattesi».

Serie A, asterischi e lotta scudetto: parla Capello

IN CAMPIONATO – Fabio Capello parla così delle partite da recuperare in Serie A e della lotta scudetto, citando anche Napoli e Atalanta: «Che peso avranno questi asterischi in classifica? Le partite che devono essere recuperare sono date pesanti, da capire come reagiranno alla stanchezza i giocatori. Saranno importanti le scelte degli allenatori. Capire cosa serve in questo momento. Una squadra che lotta per lo scudetto è l’Atalanta, lo ha dimostrato anche nella formazione schierata in semifinale contro l’Inter. Il Napoli è la squadra che pensa solo al campionato, può curare pregi e difetti, quando c’è un giocatore stanco lo fa allenare di meno. Quindi Conte che ha grande esperienza riesce a tenere tutti sulla corda e nello stesso tempo con pochi infortuni. L’Inter ha tanta qualità, anche se cambia giocatori nei titolari, ha sempre tanta forza. Questo gli permette di fare tanti cambi tra una partita e un’altra o all’interno della stessa partita. In Champions League vedo favorite Manchester City, Real Madrid e Inter».