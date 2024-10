Capello: «L’Inter corre, un anno fa scattava! Attrezzata in Europa»

Capello spiega la differenza di questo inizio a rilento dell’Inter in campionato, ma allo stesso tempo pone fiducia sui nerazzurri in Europa.

CORSA SCUDETTO – Presente al Sport Movies & TV 2024, Fabio Capello ha individuato la differenza tra l’Inter di quest’anno e quella dell’anno scorso e al contempo si è espresso sulla lotta scudetto, riducendola ad una bagarre. Il pensiero dell’ex allenatore: «Una squadra che adesso corre, mentre lo scorso anno scattava. E se non scatti non riesci a raggiungere dei risultati, ma quest’anno ha ancora tempo per rimediare. Rimane la squadra favorita per lo scudetto, ma il Napoli sarà un avversario difficile da battere, con ottimo allenatore e giocatori che hanno ritrovato il vecchio smalto».

Inter forte in Champions League: squadra attrezzata

ATTREZZATA – A Capello è stata posta anche la domanda sulla Champions League. L’ex allenatore di Milan e Roma tra le altre dà fiducia alla squadra di Simone Inzaghi per quanto riguarda le italiane impegnate. A detta sua, i nerazzurri hanno una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo: «Champions League? Tra le italiane metto l’Inter, perché mi sembra la squadra più completa e attrezzata e credo che quest’anno abbia veramente voglia di puntare sull’Europa». A proposito di competitività e di Champions League, Javier Zanetti, presente all’evento, ha confermato quanto detto da Capello.