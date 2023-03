Capello: «L’Inter e le altre hanno perso molto, Napoli è una realtà»

Fabio Capello ha parlato riguardo la stagione del Napoli e il confronto con l’Inter e le altre squadre di Serie A.

FINALE – Fabio Capello ha parlato a Marca riguardo la situazione in Italia, tra Champions League e Serie A: «Il Napoli può arrivare in finale, ha un allenatore esperto. Ha sempre avuto giocatori di qualità e altri ne ha trovati. Osimhen e Kvaratskhelia sono due calciatori in grado la differenza. Le altre squadre, Milan, Juventus, Roma, Inter, hanno perso molto. Il Napoli finora ha vinto facilmente in Italia, ma anche in Champions League. Il Napoli è una realtà, è una squadra molto, molto buona».