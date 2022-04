Capello: «Inter, 2 errori ma sconfitta immeritata! Una cosa improponibile»

L’Inter ha perso sul campo del Bologna mandando all’aria la possibilità di andare in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine. Capello negli studi di Sky Sport spezza una lancia a favore di Inzaghi e sottolinea un aspetto importante dalla prossima partita

ASPETTO CHE CONTA – L’Inter perde sul campo del Bologna rimanendo a -2 dal Milan. Fabio Capello sottolinea cosa sarà importante già a partire dalla prossima partita: «A livello numerico non cambia molto ma a livello psicologico cambia. Radu commette un errore madornale. Per quanto riguarda l’Inter credo che sarà importante la reazione alla prossima partita, dopo la Juventus era ripartita giocando bene e giocando da squadra, questa volta invece non sappiamo quale sarà la reazione. Quando sei davanti corri e dici sono gli altri che devono inseguire. L’Inter non meritava questa sconfitta, anzi meritava moto di più. Il Bologna si è difeso molto bene, Medel è stato un recupero molto importante, è uno che guida la difesa. Poi sbaglia Dimarco sulla marcatura, fisicamente era improponibile che andasse a marcare Arnautovic».

NESSUN APPUNTO – «Stasera abbiamo visto una partita che l’Inter ha dominato, il Bologna ha fatto molto bene su quel cross, Arnautovic è riuscito a compire di testa. Diciamo che l’Inter ha perso la partita per due errori: uno della difesa e uno del portiere, per il resto ha dominato. Sono entrati in campo convinti, hanno giocato per ribaltare il risultato, senza troppa lucidità come si fa sempre in quelle occasioni lì. Io non farei nessun appunto a Inzaghi perché ha fatto tutto quello che doveva fare. Vediamo nelle prossime partite, avendo anche la Juventus in finale di Coppa Italia, come riuscirà ad andare avanti».