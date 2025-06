Capello fa un appello: «Giocatori Inter riportino spirito di squadra alla Nazionale»

Capello parla dei disastri dell’Italia, che ieri ha cacciato Spalletti, il quale oggi paradossalmente siederà per l’ultima volta in panchina. L’ex allenatore fa un appello ai calciatori dell’Inter.

SPIRITO DI SQUADRA CHE MANCA ALLA NAZIONALE – Nazionale nel caos. Luciano Spalletti, ieri, ha annunciato al mondo intero il suo clamoroso esonero dalla Nazionale e oggi sarà per l’ultima volta in panchina in Italia-Moldova. Si parla dei possibili sostituti e il favorito ad oggi è Claudio Ranieri. Fabio Capello, in collegamento su Radio Anch’io Sport su Radio Rai, chiama all’appello i giocatori dell’Inter: «Ci sono dei momenti in cui la cosa più importante sarebbe avere un gruppo storico di una squadra. E in questo momento la squadra che rappresenta più l’Italia credo sia l’Inter. Per cui chiederei ai giocatori dell’Inter di riportare quello spirito di squadra che è mancato in questo momento. Lo spirito porta tutti a dare qualche cosa di più. Dare il gioco è molto più difficile perché non ha tempo e quindi cercare di far rendere i giocatori nelle giuste posizioni, dandogli delle rispettive, che cosa fare durante la partita, ma la cosa più importante è che vorrei vedere uno spirito di squadra. Senza uno spirito di squadra non si va lontano».