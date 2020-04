Capello: “Fossi Lautaro Martinez starei all’Inter. Coronavirus e mercato…”

Condividi questo articolo

Fabio Capello, ex tecnico di Roma, Juventus e Real Madrid, ha parlato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport” commentando il chiacchierato interesse del Barcellona per Lautaro Martinez e gli impatti che avrà l’emergenza Coronavirus sul calciomercato.

MERCATO REGOLARE – Il calciomercato del calcio post-Coronavirus potrebbe tornare a livelli “normali” secondo Fabio Capello, che ha parlato di come le cifre prima di questa emergenza fossero diventate esagerate. L’ex tecnico – fra le altre – di Roma, Juventus e Real Madrid ha anche parlato dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: «Se fossi in lui resterei all’Inter perché al Barcellona sicuramente farebbe panchina. Il calciomercato sarà rivoluzionato, prima di questo momento erano state raggiunte cifre assurde per i trasferimenti, adesso torneremo a un livello più ragionevole. Per far tornare il sistema alla normalità saranno necessari dirigenti intelligenti, perché l’egoismo potrebbe rivelarsi fatale».