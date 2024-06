Capello: «Dimarco giocatore pericolosissimo. Ha una qualità unica»

La scelta su Federico Dimarco ha sorpreso, un po’ come tutta la formazione dell’Italia per la partita contro la Croazia. Fabio Capello si trova d’accordo con Luciano Spalletti su Sky Sport.

QUALITÀ – Le scelte di Luciano Spalletti per Croazia-Italia sono state una vera e propria sorpresa, per chiunque. Federico Dimarco non si è mai allenato con il gruppo negli scorsi tre giorni, la contusione rimediata con la Spagna alla gamba lo aveva tenuto fuori. Oggi probabilmente ha dato rassicurazioni allo staff tecnico del ct, che ha dimostrato di avere grande fiducia nell’esterno dell’Inter. Anzi, a dir la verità in entrambi gli esterni dell’Inter, perché sulla destra giocherà anche Matteo Darmian. Fabio Capello si trova completamente d’accordo con Spalletti: «Dimarco è un giocatore pericolosissimo per gli avversari. Quando arriva sulla trequarti di campo riesce a mettere palloni di una qualità unica. La cosa che è importante è che ci siano dei giocatori che arrivino in area di rigore, come i centrocampisti. Loro in quel momento devono partecipare all’azione ed entrare in area di rigore. Negli ultimi 40 metri Dimarco è sempre lucido e molto bravo con la palla tra i piedi. Io mi fido dei nostri esterni oggi, sono le scelte giuste. Sono stati criticati, ma per me è la loro partita»