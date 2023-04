Capello: «Correa ha qualità e può dare di più! Inter a ondate diverse»

Fabio Capello ha elogiato le qualità di Joaquin Correa, analizzando poi la partita giocata dai nerazzurri contro il Benfica

QUALITÀ – Ecco il commento di Fabio Capello riguardo all’ingresso di Joaquin Correa e sulla partita giocata dai nerazzurri: «Correa è un giocatore che ha qualità. Calando i ritmi può essere qualcosa di importante. è un giocatore che possa dare molto ma molto di più, probabilmente è bloccato. Questo gol potrebbe aiutarlo molto. Inter ad ondate diverse: in alcuni momenti bene. Poi ha giocato per perdere tempo e non come prima. Li il Benfica ha preso coraggio e ha segnato. Stesso discorso per la fase finale, ti rilassi e prendi due gol. Non pressi più e permettevi ai giocatori avversari di fare quello che volevano».