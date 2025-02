Capello consiglia: «Inter, Inzaghi deve fare una cosa intelligente!»

Fabio Capello ha espresso il suo punto di vista in merito alla sfida al vertice del Campionato italiano tra Napoli e Inter, concentrandosi su alcuni aspetti in particolare.

LA SFIDA – Il Napoli e l’Inter si fronteggeranno nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025. Le due compagini arrivano al match non senza difficoltà, dati i risultati non in linea con le aspettative, per il Napoli, e i problemi sul fronte infermeria, per l’Inter. In quest’ultimo senso, sono quattro i nerazzurri la cui assenza è stata confermata in maniera definitiva: Yann Sommer, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Ciò costringerà il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi a restringere le sue opzioni per le fasce a partita in corso, con Federico Dimarco e Denzel Dumfries presumibilmente in campo dal primo minuto

Napoli-Inter, Capello espone la sua visione

IL RAGIONAMENTO – Sulla sfida di cartello del prossimo turno di Campionato si è espresso Fabio Capello a Sky Sport, con un accento posto su un possibile fattore favorevole per il Napoli: «Sarà un bel match. Il Napoli, non avendo le coppe, avrà la possibilità di arrivare fino alla fine. Conte ha una grande esperienza. Per quanto riguarda Inzaghi, il suo turnover dev’essere fatto in maniera intelligente, perché le partite ora sono tutte difficili»