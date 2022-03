Capello: «Champions League, serve concentrazione! Inter castigata per 10’»

In Champions League stasera c’è da commentare la disfatta della Juventus, sbattuta fuori 0-3 dal Villarreal (vedi articolo). Capello, da Sky Sport, rimarca come in campo internazionale non si possano fare errori e usa il finale di Inter-Liverpool come esempio.

VIETATE LE SBAVATURE – Fabio Capello fa un discorso su come il livello della Serie A, senza squadre agli ottavi, sia inferiore al resto d’Europa: «In Champions League incontri certe squadre. Abbiamo sentito l’Inter dire che hanno perso avendo dieci minuti non concentrati: vieni castigata. La concentrazione in Champions League dev’essere massimale in tutti i momenti. Ho messo in evidenza l’errore di Daniele Rugani (sul primo gol del Villarreal contro la Juventus, ndr), perché per lui questo livello evidentemente è troppo alto. Quando allenavo grandi squadre e abbiamo commesso degli errori siamo stati castigati. Siamo al livello di giocatori discreti, non da Europa, e vanno in difficoltà».