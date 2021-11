P. Capello: «Caso plusvalenze Juventus come Inter 2008? No, vi spiego»

Pierfilippo Capello, figlio del più noto Fabio e avvocato di Diritto dello Sport, ha spiegato come l’indagine attuale legata alle plusvalenze della Juventus sia ben diversa da quella che coinvolse l’Inter e il Milan nel 2008.

DIFFERENZA DALLA JUVENTUS − Ecco la spiegazione, in collegamento su Sky Calcio Club, dell’avvocato Pierfilippo Capello: «Come le plusvalenze della Juventus? No. Quell’inchiesta del 2008 su Inter e Milan riguardava alcuni giocatori della Primavera di entrambe. Si trattava di calciatori cresciuti in quelle giovanili e non arrivati da altre squadre. Inter e Milan, quindi, se li scambiavano dicendo che valevano un milione o altro perché decidevano loro e non il mercato. Quell’inchiesta si concluse con entrambi i club assolti».